Prefeitura divulga novas listas de convocação de professores para o ano letivo de 2018

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta quinta-feira, 1°, nova listagem de convocação dos aprovados nos processos seletivos para contratação de professores para atuação no ano letivo de 2018 (Editais nº 335, 336 e 337). Estão sendo convocados professores de educação infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), arte, biologia, ciências, geografia, inglês, matemática, português, dança e música. Os convocados deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro) nesta sexta-feira, 2, às 8h30. As listas podem ser conferidas abaixo:

Edital n° 335 – Ensino Fundamental e EJA

Edital n° 335 – Educação infantil

Edital n°336 – Língua Portuguesa

Edital n°337 – Dança

Fonte: Assessoria