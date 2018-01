Secretaria de Educação termina chamamento de professores

A Secretaria Municipal de Educação (SE) deu início, esta semana, ao chamamento de professores para o preenchimento dos postos de trabalho remanescentes nas unidades escolares de Juiz de Fora, para lecionar biologia, filosofia, espanhol, braile, intérprete de libras, libras surdos-português, libras ouvintes- matemática, inglês, arte, capoeira, artes visuais, coordenador pedagógico, anos iniciais (educação infantil), informática, ciências, história, geografia, química, física, educação física, dança, teatro, música, português e matemática. A atividade acontece no Centro de Formação de Professores (CFP), localizado no Espaço Mascarenhas, com início às 8h, e com previsão de encerramento às 18h. O chamamento termina nesta sexta-feira, 26.



Durante a convocação, os profissionais puderam escolher a escola municipal em que desejam trabalhar no próximo ano. Segundo a supervisora do Centro CFP, Lubélia Barbosa, “não existe a obrigatoriedade do retorno, e não necessariamente o professor que lecionou em uma escola voltará para a mesma instituição. Depende da classificação do professor e do preenchimento das vagas”.



Todos os convocados já saem com a lista de exames admissionais que devem ser realizados e com a data prevista para a perícia médica da Prefeitura. Todos que assinaram o contrato tomarão posse no dia 31 deste mês, e, no dia seguinte, assumirão o primeiro semestre do ano letivo.



Todas as informações necessárias foram disponibilizadas no Atos do Governo, no site da Prefeitura de Juiz de Fora, assim como a classificação dos inscritos, data e o horário para apresentação na secretaria. Aqueles que não comparecerem até as 18h de sexta-feira, 26, serão automaticamente desclassificados, mas poderão se inscrever novamente para lecionar em 2019.

Fonte: Assessoria