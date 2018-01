PJF divulga novas listas de convocação de professores

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quinta-feira, 25, a listagem de convocação dos aprovados no processo seletivo para contratação de professores de língua portuguesa, biologia, ciências, história, artes, dança, música, informática e libras, para atuarem no ano letivo de 2018, na rede municipal de ensino (editais números 336 – SARH e 337 – SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos).



Os convocados deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro), nesta sexta-feira, 26, às 8h30, para escolha da vaga. As informações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) e podem ser conferidas nos seguintes links:

- Língua portuguesa, biologia, ciências, história e artes: clique aqui.

- Dança, música, informática e libras: clique aqui.

Fonte: Assessoria