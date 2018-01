Secretaria de Educação de Cabo Frio abre processo seletivo

A Secretaria de Educação de Cabo Frio (a aproximadamente 308 Km de Juiz de Fora) está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado destinado à criação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais da Educação Básica (Edital Nº 01/2018). As oportunidades são para Professor Docente I e II, Orientador Educacional, Inspetor Escolar e Supervisor Escola e Auxiliar de Classe.



Os salários variam de R$954 à R$1.369,93 e a quantidade de vagas está condicionada às demandas que surgirem no decorrer do ano letivo de 2018.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Secretaria, até o dia 28 de janeiro. Os candidatos podem concorrer a mais de um cargo, mas só poderão assumir uma função, tendo que fazer a escolha, em caso de convocação.



A classificação preliminar, cuja divulgação está prevista para 1º de fevereiro, será feita em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na avaliação de títulos e experiência profissional. A convocação será feita a partir da referida listagem da classificação e mediante edital, publicado no site oficial da Secretaria, de acordo com a necessidade da Administração Pública.



Mais informações sobre as inscrições e documentos necessários podem ser obtidas no edital.