PJF divulga chamada de professores da educação infantil

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou mais uma lista de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para contratação de professores de educação infantil, para atuarem no ano letivo de 2018, na rede municipal de ensino (Edital nº 335). Os convocados deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro), nesta quarta ou quinta-feira, 24 ou 25, para escolha de vaga. Os interessados devem estar atentos aos horários de apresentação, que podem ser conferidos aqui e aqui.



A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no “Atos do Governo” ou na seção “Contratação Temporária”, no site da PJF.

Fonte: Assessoria