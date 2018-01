Fhemig abre processo seletivo para o Hospital João XXIII

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para cadastramento de currículos (Regulamento Nº04/2018), visando contratação de profissionais nas funções de técnico em radiologia, técnico de segurança do trabalho, farmacêutico bioquímico e serviço social, para atuarem no Hospital João XXIII (HJXXIII), em Belo Horizonte.



Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 28 de janeiro de 2018 (horário de Brasília), por meio do cadastramento de ficha cadastral e preenchimento de currículo eletrônico, exclusivamente no site da Fundação. A seleção será composta de análise curricular e entrevista, sendo ambas as etapas de caráter eliminatório e classificatório.



Mais informações sobre as oportunidades, documentos necessários e datas podem ser conferidas aqui.