PJF divulga convocação para docentes de português

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta quinta-feira, 18, a listagem de convocação dos aprovados no processo seletivo para contratação de professores para atuação no ano letivo de 2018 (Edital nº 336). A chamada é para docentes de português, a fim de que compareçam ao Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, Nº200, Centro) para a escolha da vaga.



Os convocados devem ficar atentos aos horários de apresentação, nesta sexta e segunda-feira, 19 e 22, que podem ser conferidos aqui e aqui.



A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no" Atos do Governo", no site da PJF.

