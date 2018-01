PJF divulga convocação de professores para Anos Iniciais/EJA

A Prefeitura de Juiz De Fora (PJF) divulgou, nesta quarta-feira, 17, a listagem de convocação dos aprovados no processo seletivo para professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) (Edital nº 335-SARH). Os convocados deverão comparecer ao Centro de Formação de Professor (Av. Getúlio Vargas, nº200, Centro). As contratações começam nesta quinta-feira, 18, e vão até o dia 24. Os aprovados devem ficar atentos ao seu respectivo dia e horário de contratação. As informações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) e podem ser conferidas nos links abaixo:

- Convocados para o dia 18/01



- Convocados para o dia 19/01



- Convocados para o dia 22/01



- Convocados para o dia 23/01



- Convocados para o dia 24/01

A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no “Atos do Governo” ou na seção “Contratação temporária”, no site da PJF.

Fonte: Assessoria