Fhemig abre processos seletivos para cargos de nível técnico

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para dois processos seletivos públicos simplificados. Para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), as vagas são para as funções de técnico de farmácia e técnico de enfermagem, e as inscrições tiveram início nesta terça-feira, 16, e se encerram às 17h do dia 22 de janeiro de 2018 (horário de Brasília).



Já para o Hospital Júlia Kubitschek (HJK), em Belo Horizonte, as inscrições encontram-se em aberto desde o dia 16 de setembro de 2017 e se encerram às 17h do dia 22 de janeiro de 2018 (horário de Brasília). As vagas são para profissionais na função de técnico de enfermagem.

Mais informações e inscrições no site da Fundação.

