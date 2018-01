PJF abre inscrições para contratação de médicos

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), abriu inscrições para processos seletivos simplificados para contratação temporária de médicos I, para atuação clínica, na área de traumatologia e cirurgia geral (Edital nº 349-SARH), e na urgência e emergência, na área de cirurgia geral (Edital nº 350-SARH). Também estão abertas inscrições para contratação de médico Saúde da Família e Comunidade (Edital nº 348-SARH). Os interessados podem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, através do site oficial da PJF, das 8h às 18h, até o próximo dia 22. Para participar, é necessário curso superior em medicina e registro no conselho regional.



Os títulos para validação das informações prestadas na inscrição de cada edital deverão ser entregues no auditório do prédio-sede, Avenida Brasil, nº 2001, 1º andar, nos dias 23 ou 24, das 8h30 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30. A documentação, junto com a cópia da carteira de identidade, deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado, com nome completo do candidato, cargo e número de inscrição. Com o envelope, deverá estar o comprovante de inscrição, que servirá de recibo para o candidato.

Fonte: Assessoria