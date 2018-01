UFJF lança edital para seleção de 20 professores substitutos

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) selecionará 20 professores substitutos para atuarem em diversas áreas nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares (Edital Nº01/2018). A remuneração varia de R$2.408,08 a R$5.697,61, de acordo com a titulação do candidato.



As inscrições devem ser feitas no período de 15 a 19 de janeiro nas secretarias das unidades acadêmicas às quais cada departamento está vinculado. Os requerimentos com a documentação exigida pelo edital podem ser enviados via Correios, desde que recebidos pelo setor responsável no prazo determinado. As fichas de inscrições e formulários estão disponíveis na página UFJF Concursos Públicos.



Do total, 15 vagas são destinadas ao campus-sede, em Juiz de Fora, para atuação nas faculdades de Comunicação Social, Educação Física, Engenharia, Letras e Medicina, e para os institutos de Artes e Design, Ciências Humanas e Ciências Biológicas. Já para Governador Valadares estão abertas cinco vagas, destinadas ao Instituto de Ciências da Vida, para atuação nos departamentos de Farmácia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição.



Cada candidato poderá se inscrever em mais de uma seleção, cabendo a ele a responsabilidade pela verificação da compatibilidade de horários das provas. As datas das provas escrita ou prática serão informadas pela banca examinadora logo após sua instalação. Há ainda vagas reservadas para negros e pessoas com deficiência.

