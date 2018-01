Prefeitura de Divinópolis oferece mais de 300 vagas para todos os níveis

Seguem até o dia 1º de fevereiro as inscrições para dois concursos públicos e um processo seletivo em Divinópolis (a cerca de 335 Km de Juiz de Fora)



São oferecidas 330 vagas para o Concurso Público da Prefeitura (Edital nº 01/2017), com salários de até R$8.829,79. Dependendo da vaga, é pré-requisito ter o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, do Ensino Médio / Técnico ou do Ensino Superior. Também há 40 oportunidades em um Processo Seletivo para Agente Comunitário de Saúde (Edital nº 02/2017), sendo pré-requisito a conclusão do Ensino Fundamental. O salário é de R$1.291,51 para jornada de 40 horas semanais.



Também estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis - DIVIPREV (Edital nº 01/2017), com quatro vagas para Agente de Administração, sendo pré-requisito a conclusão do Ensino Médio.



O valor mínimo das taxas de inscrição é de R$40 e varia conforme o cargo. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e devem realizar os seguintes procedimentos:

- Ler atentamente o Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição;



- Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do comprovante de Inscrição Finalizada;

- Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, descrita conforme o Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária.

Da redação/Assessoria