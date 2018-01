PJF dá continuidade à contratação de professores

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quarta-feira, 10, novas listas de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para contratação de professores para atuação no ano letivo de 2018 (editais nº 336 e 337). Docentes de teatro deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor (CFP), na Avenida Getúlio Vargas, nº200, Centro, nesta quinta-feira, 11, às 8h30, para escolha de vaga, e às 14h30, professores de capoeira e artes visuais. A chamada para estas três disciplinas pode ser conferida aqui. As publicações desta quarta-feira contemplam, ainda, os convocados de geografia, que devem comparecer também ao CFP nesta quinta-feira, nos horários estipulados no documento, que pode ser acessado neste link.



A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no "Atos do Governo" ou na seção "Contratação Temporária", no site da PJF.

Fonte: Assessoria