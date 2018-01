Programas de Pós-graduação da UFJF estão com inscrições abertas

Programas de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estão com inscrições abertas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018. As vagas são válidas para este ano, em áreas como Ciências Biológicas, Psicologia e Saúde.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS



O Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas - Imunologia e DIP/Genética e Biotecnologia (PPGCBIO) disponibiliza 12 vagas para mestrado e cinco para o doutorado nas áreas de Imunologia e Doenças Infecto Parasitárias e Genética e Biotecnologia. As inscrições devem ser feitas presencialmente, até 24 de janeiro de 2018, na secretaria do programa, localizada no Instituto de Ciências Biológicas (ICB). O funcionamento é de 9h às 15h. Outra opção é se inscrever pelo Sedex. Nesse caso, é preciso enviar o requerimento de inscrição via e-mail e todos os documentos necessários para a secretaria do programa até 24 de janeiro. Confira o edital completo e outras informações no site do programa.

PSICOLOGIA



O Programa de Pós-graduação em Psicologia (PPG-Psicologia) disponibiliza até 24 vagas de mestrado em diferentes linhas de pesquisa. Para se inscrever, o candidato deve ir até a recepção dos programas de pós-graduação, no Bloco A do Instituto de Ciências Humanas (ICH), terceiro andar. Segundo o edital, as inscrições presenciais poderão ser feitas entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro de 2018, de segunda à sexta-feira, de 10h às 18h. Já o prazo de inscrições via Sedex termina em 5 de fevereiro, considerando o carimbo postal para verificação. Outras 18 vagas estarão disponíveis para o doutorado. Os procedimentos de inscrição são os mesmos do mestrado. Veja outras informações no edital. No site do PPG-Psicologia também há informações complementares para os interessados nos dois processos seletivos.

SAÚDE



O Programa de Pós-graduação em Saúde (PPgS) disponibiliza vagas para mestrado e para doutorado. As inscrições começam em 5 de fevereiro e vão até 8 de fevereiro de 2018. Os interessados devem ir até a secretaria do programa, localizada ao primeiro andar do prédio da Faculdade de Medicina, na Avenida Eugênio do Nascimento, s/n, Bairro Dom Bosco. O horário de funcionamento é de 9h às 13h e de 14h às 16h. Para fazer inscrição a distância, o candidato deve entrar em contato com a secretaria até o dia 2 de fevereiro e obter instruções. Outras informações no edital completo e no site do programa.

Fonte: Assessoria