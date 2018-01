UFJF abre 30 vagas em concursos para professores

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu 30 vagas para professor efetivo em concursos públicos para seus dois campi. As inscrições vão desta sexta-feira, 5, até 2 de março.



O concurso 36/2017 traz uma vaga para o Departamento de Letras e Artes do Colégio de Aplicação João XXIII. O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Leia aqui o edital completo.



Já o concurso 37/2017 reúne 29 vagas, sendo 16 para o campus sede e 13 para Governador Valadares. Em Juiz de Fora, as opções estão distribuídas entre as faculdades de Farmácia, Medicina, Serviço Social e os institutos de Artes e Design, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas. As vagas de Governador Valadares são para os institutos de Ciências Sociais Aplicadas e para o de Ciências da Vida.



O regime de trabalho varia e pode ser de 20 horas semanais ou de 40 horas com dedicação exclusiva. O salário depende da carga horária e também da titulação do docente e vai de R$2.425,37 a R$9.585,67.



A inscrição é feita eletronicamente pelo site da instituição mediante pagamento de taxa no valor de R$150. As provas do concurso serão aplicadas pelos departamentos a partir do mês de abril e podem ser práticas, didáticas e de títulos, de acordo com a especificação da vaga.

Fonte: Assessoria