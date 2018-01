UFMG oferece mais de 50 vagas para Técnico Administrativo

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a abertura de concurso público (Edital Nº683/2017) para contratação de 56 técnicos administrativos em educação. Do total de vagas, seis são reservadas à pessoas negras e três à portadores de deficiência. Os salários podem chegar à R$4.180,66, com jornadas de trabalho de até 40 horas semanais.



As oportunidades são para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto/Urbanista, Assistente Social, Bibliotecário-documentalista, Enfermeiro, Jornalista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Químico, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Laboratório, Técnico em Agropecuária, Técnico em Anatomia/Necropsia, Técnico em Arquivo, Técnico em Artes Gráficas, Técnico em Audiovisual, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletricidade, Técnico em Mecânica, Técnico em Telefonia, Auxiliar em Administração, Contramestre-Ofício, Sonoplasta e Operador de Máquinas Agrícolas.

INSCRIÇÕES



Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 de fevereiro e 12 de março de 2018, no site da UFMG. As taxas de inscrição serão de R$80, R$90 e R$135, de acordo com o cargo pretendido.



O concurso será composto de prova objetiva (para todos cargos) e prova prática (para os candidatos a Técnico em Audiovisual, Técnico em Artes Gráficas, Técnico em Mecânica e Operador de Máquinas Agrícolas). As provas objetivas serão compostas de 45 questões de múltipla escolha - exceto para a vaga de Operador de Máquinas Agrícolas, cuja prova terá 15 questões - e estão previstas para o dia 22 de abril de 2018, em Belo Horizonte.