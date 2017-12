SAMU CISRU oferece 269 vagas com salários de até R$7.050

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para concurso público (Edital 1º/2017) que visa o preenchimento de 269 vagas e a formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. Do total de oportunidades, 13 serão destinadas à portadores de deficiência. Os salários variam entre R$954,80 e R$7.050.



As vagas de nível médio são para as funções de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Regulação Médica, Condutor Socorrista, Operador de Frota e Auxiliar de Farmácia; as de nível técnico são para as áreas de Enfermagem e Segurança do Trabalho; e as de nível superior são para os cargos de Assistente Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico, Psicólogo e Analista Administrativo.



Os profissionais irão atuar nos municípios de Barbacena, Alto Rio Doce, Carandaí, Ibertioga, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Entre Rios de Minas, Ouro Branco, Piranga, Rio Espera, Barroso, Lagoa Dourada, Nazareno, Madre Deus de Minas, Resende Costa, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes.

INSCRIÇÕES



Os interessados em concorrer a uma da vagas devem se inscrever até às 15h59 do dia 19 de janeiro de 2018, no site oficial da organizadora. A taxa de inscrição varia entre R$45 e R$150.

SELEÇÃO



O processo seletivo será composto de três etapas: prova objetiva (múltipla escolha), prova de títulos e prova prática (somente para os cargos de Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Médico). Os locais e datas dos exames serão divulgados no site da organizadora.