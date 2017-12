Faculdade de Medicina da UFJF abre vaga para professor substituto

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou, nesta terça-feira, 19, edital para processo seletivo destinado à contratação de um professor substituto para atender à Faculdade de Medicina, no campus de Juiz de Fora. A vaga é para o Departamento de Cirurgia, com remuneração de R$2.408,08 e carga de 20 horas semanais.



As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 de dezembro e 3 de janeiro, com exceção de finais de semana, feriados e recessos, na secretaria da Faculdade de Medicina. A unidade fica localizada na unidade Dom Orione do Hospital Universitário, na avenida Eugênio do Nascimento s/n, bairro Dom Orione, e funciona de 9h às 12h e de 13h às 16h, horário de Brasília. Não vai ser cobrada taxa de inscrição.



Para se candidatar, a titulação exigida é graduação em Medicina, com residência médica em cirurgia geral. A área de conhecimento na qual o professor vai atuar é a de estágio de aplicação em cirurgia e de aplicação em medicina ambulatorial I e II, além de aulas práticas em laboratório de cirurgia geral.



A seleção vai analisar títulos, prova escrita e entrevista. O início das provas é dia 10 de janeiro, às 8h, na Faculdade de Medicina da UFJF. A documentação necessária e as informações adicionais podem ser encontradas no edital do concurso.

