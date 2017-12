PJF abre inscrições para contratação temporária de médicos

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), abriu inscrições ao processo seletivo para contratação temporária de médico I, com atuação clínica nas áreas de psiquiatria e traumatologia (Edital nº 345-SARH). Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, através do site oficial da PJF, das 8h às 18h, até dia 20. Para participar é necessário curso superior completo em medicina e registro no conselho regional. A jornada semanal e a remuneração mensal podem variar, conforme lotação e forma de prestação de trabalho.



Os títulos para validação das informações prestadas na inscrição deverão ser entregues no dia 22 ou 26, na SARH, Av. Brasil, nº2.001, 8º andar, das 8h30 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30. A documentação, junto à cópia da carteira de identidade, deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado, com nome completo do candidato, cargo e número de inscrição. Junto ao envelope deverá estar o comprovante de inscrição, que servirá de recibo para o candidato. As informações e o link para inscrição podem ser acessados aqui.

Fonte: Assessoria