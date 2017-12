Mestrado em Engenharia Civil da UFJF oferece 18 vagas

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com edital de seleção aberto para mestrado com ingresso em 2018. Ao todo são oferecidas 18 vagas distribuídas entre duas linhas de pesquisa: Materiais e Componentes de Construção (sete vagas) e Mecânica das Estruturas (11 vagas), ambas vinculadas à área de concentração Estruturas e Materiais.



O candidato deve, obrigatoriamente, escolher uma das linhas de pesquisa no momento da inscrição, que deve ser efetuada por meio de formulário eletrônico entre os dias 18 de dezembro e 28 de janeiro. Como consta no edital, para preencher o formulário é necessário possuir uma conta cadastrada no Gmail.



Os documentos necessários para inscrição podem ser conferidos no edital do processo. O envio deve ser feito virtualmente, com todos os documentos em anexo único, em formato de PDF, inseridos no próprio formulário de inscrição.



O processo de seleção será realizado em duas etapas. Na primeira acontecem avaliações de conteúdo (provas com conteúdos relacionados a cada uma das linhas de pesquisa e avaliação de língua inglesa igual para ambas) e a segunda etapa consta de análise de currículo.

Candidatos estrangeiros passarão por prova de proficiência em língua portuguesa, caso não possuam comprovante que ateste a competência na mesma. O cronograma completo do processo, com todas as datas importantes e informações adicionais, pode ser conferido no edital.

Fonte: Assessoria UFJF