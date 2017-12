Concurso da Câmara de Belo Horizonte oferece 102 vagas de níveis médio e superior

A Câmara de Belo Horizonte retomou seu concurso público, agora regido pelo Edital Nº 1/2017, sob responsabilidade da organizadora CONSULPLAN. São oferecidas 102 vagas para os níveis médio e superior, com salários que variam entre R$3.187,25 e R$7.853,62, além de benefícios.



As oportunidades de nível médio são para Técnico de Enfermagem (01), Técnico de Saúde Bucal (02), Técnico de Segurança do Trabalho (02) e Técnico Legislativo II (57). Já as vagas de nível superior são para Analista de Tecnologia da Informação (02), Arquivista (02), Consultor Legislativo (07), Coordenador do Processo (11), Dentista (02), Engenheiro Civil (02), Médico Clínico (01), Procurador (08), Psicólogo (03) e Redator (02).



Do total de 102 vagas, nove são destinadas à pessoas com deficiência.

INSCRIÇÕES



Os interessados devem se inscrever pelo site da CONSULPLAN, até as 16h do dia 4 de janeiro de 2018. As taxas são de R$19,80 para nível médio e R$ 40,10 para nível superior.



Para as pessoas que não tiverem acesso à internet, ficará disponível um computador e uma impressora com recursos para que possam realizar inscrições, na Rua Pará de Minas, nº250, loja 5, bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, no horário das 9h às 17h (exceto sábado, domingo e feriados).

PROVA



O processo seletivo será composto de provas objetivas e discursivas, com aplicação prevista para 18 de fevereiro de 2018, na capital. O horário e o local das provas serão informados no documento comprobatório da inscrição e divulgados para consulta no site da organizadora.