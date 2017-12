Prefeitura de Viçosa abre processos seletivos na área de Educação

A Prefeitura Municipal de Viçosa divulgou dois novos editais de processos eletivos simplificados destinados à formação de cadastro de reserva de servidores no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.



Pelo Edital n° 01/2017, são oferecidas oportunidades para o cargo de Professor PEB II - Ensino Religioso, para atuar em regime de trabalho de 24 horas semanais, com vencimento básico de R$1.670,85.



Já o Edital n° 02/2017 tem vagas para os cargos de Assistente Administrativo Escolar, Auxiliar de Serviços Escolar, Professor PEB II - História, Professor PEB II - Português, Professor PEB II - Geografia, Professor PEB II - Artes e Supervisor Pedagógico, para atuarem em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com vencimentos básicos que variam entre R$912,46 a R$1.779,44.



As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 13 de dezembro de 2017 e os interessados deverão efetuá-las via internet no site da Prefeitura. A entrega dos documentos poderá ser feita do dia 7 ao dia 14 de dezembro de 2017, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Santa Rita, n° 506, Centro de Viçosa.



Os inscritos serão selecionados por meio análise de títulos/formação acadêmica/experiência profissional e podem acompanhar o andamento do processo por meio do site da Prefeitura de Viçosa.