Governo de Minas abre inscrições para concurso público da Codemig

Estão abertas as inscrições para o concurso público 01/2017 da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), realizado junto à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), para o preenchimento de 19 vagas de trabalho nos níveis médio, médio técnico e superior.



Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de dezembro, às 20h, pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. As provas serão realizadas em Belo Horizonte, na data prevista de 28 de janeiro de 2018. O Edital com todas as informações está disponível no site da Codemig, bem como no portal da Fundep.



No nível médio, há duas vagas disponíveis para o cargo de Assistente Administrativo, sendo uma de ampla concorrência e outra destinada a pessoas com deficiência. Já no nível médio técnico, há uma oportunidade para Técnico de Tecnologia da Informação.



No nível superior, existem duas vagas para Analista de Administração, sendo uma reservada a candidatos com deficiência, além de uma vaga para cada função a seguir: Analista de Compliance, Analista de Geoprocessamento, Analista de Pessoal, Analista de Sistemas, Analista de Suprimentos, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto, Auditor, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro de Energia, Engenheiro de Instalações, Engenheiro Orçamentista e Secretária Executiva.



Os salários variam de R$3.116,38 a R$6.708,73. Além da remuneração mensal, os contratados farão jus aos benefícios concedidos pela Codemig aos seus empregados. Os atuais benefícios são: participação nos lucros e resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo de Trabalho vigente; plano de saúde, em regime de coparticipação; plano de previdência complementar, em regime de coparticipação; seguro de vida em grupo; vale-alimentação e/ou vale-refeição, em regime de coparticipação; auxílio creche e auxílio educação.



A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. A critério da Codemig, o empregado desenvolverá atividades locado diretamente em uma de suas subsidiárias, temporária ou definitivamente, em Belo Horizonte (sede) ou em qualquer das unidades do interior de Minas Gerais.

COMO SE INSCREVER



Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.gestaodeconcursos.com.br, no link correspondente às inscrições do Concurso Público da Codemig - Edital 01/2017, e seguir os procedimentos necessários: ler atentamente o Edital disponível no site; preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo para o qual concorrerá, confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela internet; gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente, que é de R$60 para os postos de níveis médio e médio técnico e de R$90 para as funções de nível superior; e efetuar o pagamento da inscrição no prazo estabelecido.



Para as pessoas que não tiverem acesso à internet, estão sendo disponibilizados um computador e uma impressora com tinta e papel, a fim de que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou recursos para qualquer etapa do concurso. Os equipamentos estão à disposição na Gerência de Concursos da Fundep (Av. Presidente Antônio Carlos, nº6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Belo Horizonte), no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30 (exceto sábados, domingos e feriados).

AS PROVAS



A Fundep divulgará o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI, contendo data, horário e local de realização das provas) no site www.gestaodeconcursos.com.br, para consulta e impressão pelo próprio candidato, até cinco dias antes da data de realização dos exames. O concurso terá provas objetivas e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.



As provas serão aplicadas na cidade de Belo Horizonte, em 28 de janeiro, com duração prevista de quatro horas. O caderno de questões e os gabaritos das provas objetivas serão divulgados nos sites www.codemig.com.br e www.gestaodeconcursos.com.br, em 30 de janeiro de 2018. O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Codemig.

A CODEMIG



Em consonância com as diretrizes do Governo de Minas Gerais, a Codemig pauta suas ações, de forma arrojada e moderna, em três grandes eixos estratégicos: Mineração, Energia e Infraestrutura; Indústria Criativa; e Indústria de Alta Tecnologia.



A empresa investe em vários segmentos, como extração de nióbio e terras-raras, levantamento geológico e geofísico, águas minerais, materiais estratégicos e energia, aeroespacial e defesa, biotecnologia, Internet das Coisas, telecomunicações, distritos industriais, turismo de lazer e negócios, moda, gastronomia, audiovisual, música e artes.



Sua múltipla atuação está cada vez mais voltada para que riquezas gerem novas oportunidades de investimentos, aumentem a competitividade e propiciem bons negócios para o setor produtivo mineiro.

Fonte: Agência Minas