UFJF oferece 500 vagas para pós-graduação à distância

Estão abertas as inscrições para especializações em diversas áreas do Centro de Educação a Distância (Cead) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São disponibilizadas um total de 500 vagas, nos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os editais publicados disponibilizam 150 vagas para Ensino de Artes Visuais; 150 para Educação Inclusiva em Contextos Escolares; 100 para Conhecimentos Tradicionais e Práticas Escolares na Educação Básica; e, ainda, 100 vagas para História e Cultura no Brasil Contemporâneo, cada curso em polos específicos.



O link para as inscrições e os editais completos estão disponíveis no site do Cead/UFJF .

ENSINO DE ARTES VISUAIS



De acordo com o edital, a Especialização em Ensino de Artes Visuais visa a estimular práticas contemporâneas no ensino e na aprendizagem da arte na educação básica a partir dos processos de criação, da estética do cotidiano, da cultura visual, da interculturalidade e da mediação cultural, explorando suas ressonâncias no ensino e aprendizagem da arte na escola e para além dela. Além disso, o curso tem como objetivo colaborar para que docentes que não possuam uma formação especifica em Artes Visuais possam compreender a importância e a potência da arte na educação.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CONTEXTOS ESCOLARES



O curso tem como objetivo instrumentalizar os participantes para uma atuação inclusiva frente à diversidade, buscando romper com as barreiras atitudinais que impedem uma convivência mais solidária e humana na escola e na sociedade, sabendo fazer uso de recursos de tecnologia assistiva, comunicação alternativa, adaptações curriculares e outras formas de atendimento educacional especializado voltado aos alunos com deficiência e ou outras necessidades educativas especiais. A Especialização em Educação Inclusiva em Contextos Escolares é destinada preferencialmente para docentes que estão atuando em sala de aula regular.

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E PRÁTICAS ESCOLARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA



A especialização é destinada preferencialmente para docentes que estão atuando em sala de aula regular na Rede Pública. O curso tem como objetivo abordar questões relacionadas aos conhecimentos, culturas e territorialidades dos povos tradicionais dentro da escola nas diversas séries do ensino fundamental e médio.

HISTÓRIA E CULTURA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO



O Curso de Especialização em História e Cultura no Brasil Contemporâneo tem por objetivo desenvolver competências nos professores da rede pública e privada de ensino fundamental e médio para a compreensão dos domínios da História Contemporânea, com ênfase na História Cultural e do Brasil.

Fonte: Assessoria