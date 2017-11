Nexa abre inscrições para curso gratuito de aprendizagem industrial

Jovens da região norte de Juiz de Fora poderão se inscrever gratuitamente até o dia 24 de novembro para a turma de 2018 do curso de Aprendizagem e Operação em Processos Industriais da Nexa (ex-Votorantim Metais). Oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MG), a iniciativa atende às exigências da Lei de Aprendizagem e visa qualificar a formação profissional de adolescentes, gerando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. As inscrições para concorrer a uma das 20 vagas podem ser efetuadas no SENAI CIDT, no bairro Barreira do Triunfo ou na Nexa, no bairro Igrejinha.



O candidato precisa ter o Ensino Fundamental completo, ter nascido em 2000 e residir nos bairros da região norte de Juiz de Fora, como Igrejinha, Benfica e Humaitá. Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar original e cópia de RG e CPF, requerimento de inscrição preenchido (que poderá ser adquirido nos locais da candidatura) e comprovante de residência atualizado.



Para a formação da turma, é feito um processo de seleção que cumpre as seguintes etapas: inscrição, prova de seleção (matemática e língua portuguesa), entrevista comportamental e classificação final. Durante o curso, que é realizado no SENAI e tem a duração de um ano, a Nexa acompanha todo o processo de desenvolvimento dos estudantes, garantindo assim a qualidade técnico-profissional do curso.



“O curso de Aprendizagem Industrial já abriu portas para diversos alunos entrarem no mercado de trabalho e conquistarem o primeiro emprego. Mais que atender à legislação, investimos no desenvolvimento local por meio do crescimento profissional de jovens da Zona Norte de Juiz de Fora e da qualificação de mão de obra para o setor”, afirma Giuliana Marinho, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Unidade Juiz de Fora da Nexa.



Ao final do curso, os aprendizes são certificados com a entrega dos diplomas de qualificação profissional na cerimônia de formatura. A solenidade conta sempre com a presença de um representante da Nexa, que é o paraninfo da turma, além de familiares e amigos dos formandos.

SOBRE A NEXA



Uma das principais mineradoras do mundo, a Nexa faz parte do Grupo Votorantim e, desde 1956, atua no mercado de metais não ferrosos.

