MRS Logística abre inscrições para Programa de Estágio

Estão abertas as vagas para o Programa de Estágio 2018/2019 da MRS Logística. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro de 2017 através deste link.



O Programa de Estágio tem duração de até 24 meses e contempla vagas nas diferentes áreas e localidades da empresa. Ao longo deste período, o estagiário participará de atividades e desafios do setor que for alocado e será acompanhado por profissionais já estabelecidos no mercado, que estimularão o crescimento e desenvolvimento do estagiário na empresa.



O estagiário poderá optar em conduzir um projeto aplicativo alinhado ao seu setor e formação acadêmica. Além disso, existe um processo de avaliação de desempenho semestral do estagiário dentro do programa.



Após a entrada no Programa de Estágio, e a vivência nas respectivas áreas, o estagiário poderá se inscrever no Programa de Trainee MRS, que acontecerá em julho de 2019 e é destinado, exclusivamente, aos estagiários. O Programa de Estagio da MRS é destinado a jovens profissionais que queiram vivenciar o dia a dia da sua profissão por meio de experiências práticas além de treinar os futuros Trainees da empresa.



A empresa valoriza a inclusão de profissionais com deficiência e entende que o Programa de Estágio é uma excelente oportunidade para a inserção desses profissionais no ambiente organizacional.

Fonte: Assessoria