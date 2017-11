CISDESTE abre vaga temporária para assistente administrativo

O CISDESTE publicou, nesta quarta-feira, 8, o Edital 023/2017 para contratação temporária de assistente administrativo (uma vaga) e formação de cadastro reserva em Juiz de Fora. O salário é de R$1.733,29 para jornada de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 10 de novembro.



Os candidatos devem possuir ensino superior completo e comparecer pessoalmente no setor de recursos humanos do CISDESTE, na Rua Coronel Vidal, nº800, bairro São Dimas, em Juiz de Fora.



O processo seletivo será composto de prova objetiva, entrevista e prova de títulos.



O edital completo e informações sobre os documentos necessários para o credenciamento podem conferidos aqui.