Inscrição do concurso do IBGE vai até segunda

As inscrições do concurso público realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nessa segunda-feira, 6. O edital de nº 03/2017 abre mais uma seleção de pessoal para preencher 1.152 vagas no cargo temporário de Recenseador para a realização do Censo Agropecuário de 2017/2018.



A função exige nível fundamental completo e o salário do Recenseador se dará por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos agropecuários recenseados.



Para a função de Recenseador, a jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no Treinamento. Será obrigatório o comparecimento do Recenseador ao Posto de Coleta nos dias e horários estipulados pelo Agente Censitário Municipal (ACM) ou supervisor (ACS).



As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente nos Postos de Inscrição do IBGE, confira os endereços no site, e não será cobrada taxa de inscrição.

O resultado final será divulgado no dia 09 de novembro, nos postos de inscrição e no site do IBGE.

Fonte: Assessoria