MGS prorroga inscrições de Processo Seletivo Público Simplificado com salários até R$7 mil

A MGS prorrogou a data de inscrição do Processo Seletivo Público Simplificado 03/2017, para o preenchimento de diversas vagas de nível fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de novembro. A prova será ministrada no dia 26 de novembro.



O objetivo da mudança refere-se a uma demanda de relevante valor social, pois a data da prova da MGS seria realizada na mesma data da prova do Enseja, o que inviabilizaria que muitos candidatos pudessem participar do processo.



São oferecidas diversas oportunidades na capital mineira e mais de 100 cidades no interior do estado. As ocupações englobam o nível fundamental, médio e superior, com salários até R$7.964,50.



Além do número de vagas previsto para esse processo, a MGS poderá convocar novos candidatos classificados, na medida em que surgirem novas demandas da Administração Estadual e Municipal.



A empresa orienta pela leitura completa e atenta do edital para que os candidatos possam participar tranquilamente do processo e sem problemas. Os locais e horários serão informados no Edital de Convocação que será divulgado no endereço eletrônico da Nosso Rumo.

A expectativa é que os aprovados sejam chamados logo após a homologação do processo seletivo. Os novos empregados serão lotados no Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte. Além dos salários, os contratados terão direito ao vale-alimentação, além de todos os benefícios previstos para as categorias conforme convenções coletivas e a legislação.



Caso queira inscrever-se, acesse o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até às 23h59 do dia 3 de novembro de 2017, observado o horário oficial de Brasília (DF). A taxa de inscrição é de R$33, R$43 ou R$57 conforme o nível de escolaridade exigido à vaga que você deseja concorrer. Mais informações acesse nossorumo.org.br.



Há ofertas para os seguintes cargos e níveis de escolaridade, cujas remunerações variam de R$1.044,72 a R$7.964,50:



- Nível Fundamental: Artífice, Ascensorista, Agente de Serviço de Parque (1), Agente de Serviço de Parque - Habilitado A (1), Monitor Ambiental (1), Capineiro (5), Carregador (6), Copeira (1), Costura e Bordado, Coveiro, Cozinheiro, Garçom, Jardineiro (1), Lavadeiro/ Passadeira, Lavador de Veículos, Limpador de Vidros, Mensageiro, Operador de Empilhadeira, Porteiro/ Vigia (1), Servente de Limpeza (102), Vigia Motorizado e Viveirista (1).



- Nível Médio/ Técnico: Agente de Campo (5), Auxiliar Administrativo (22), Digitador, Mecânico de Automóveis, Motorista B, Motorista D, Motorista de Ambulância (1), Motorista de Passageiros, Monitor Ambiental (1), Operador Cinematográfico, Recepcionista, Técnico Contábil, Técnico de Edificações, Técnico de Informática, Teledigifonista, Telefonista, Técnico Contábil, Técnico de Edificações, Técnico de Informática e Técnico de Segurança do Trabalho.



- Nível Superior: Advogado, Tecnólogo em Redes, Engenheiro Civil, Administrador, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Bibliotecário, Analista de Sistema, Analista de Suporte, Contador, Farmacêutico, Médico do Trabalho, Psicólogo e Assistente Social.

MUNICÍPIOS



As oportunidades estão lotadas nos municípios mineiros de Porteirinha, Abaete, Pompéu, Águas Formosas, Além Paraíba, Leopoldina, Mar de Espanha, Alfenas, Almenara, Jequitinhonha, Pedra Azul, Araçuaí, Araguari, Uberlândia, Araxá, Arcos, Arinos-Unai, Bambuí, Barbacena, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Santos Dumont, Belo Horizonte e Região Metropolitana, Bocaiuva, Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco, São João da Ponte, Buenópolis, Caldas, Pocinhos do Rio Verde, Camanducaia, Pouso Alegre, Campo Belo, Oliveira, Capelinha, Carangola, Caratinga, Caxambu, Conceição das Alagoas, Cordisburgo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Curvelo, Diamantina, Serro, Divinópolis, Espinosa, Frutal, Governador Valadares, Conselheiro Pena, Grão Mogol, Itabira, Itamarandiba, Ituiutaba, Janauba, Jaiba, Januaria, Jequitinhonha, Pedra Azul, Joaima, Joao Pinheiro, Paracatu, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Lavras, Leme do Prado, Leopoldina, Manhuaçu, Manhumirim, Carangola, Mantena, Mar de Espanha, Mariana, Ouro Preto, Monte Carmelo, Montes Claros, Muriaé, Cataguases, Nanuque, Nova Era, Oliveira, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Viçosa, Pouso Alegre, Prados, São João Del Rei, Salinas, Santa Vitoria, São Gonçalo do Rio Preto, São Lourenço, Baependi, Senador Modestino Gonçalves, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Unaí, Varginha, Visconde do Rio Branco e Ubá; e algumas são exclusivas para o sexo masculino ou feminino.

Fonte: Agência Minas