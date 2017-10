CISDESTE abre processo seletivo para contratação temporária

O CISDESTE abriu nesta quinta-feira, 26, processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de reservas para os cargos de condutor socorrista, médico e técnico de enfermagem. As oportunidades são para vários municípios da região e os salários vão de R$1.081,57 até R$5.822,70. As inscrições se encerram dia 30 de outubro e devem ser feita, exclusivamente, através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .



A seleção consta de análise e pontuação por experiência profissional e entrevista. Para o cargo de condutor socorrista, o edital aponta oportunidades para os municípios de Além Paraíba, Bicas, Cataguases, Laranjal, Senador Firmino, Rio Pomba, Visconde de Rio Branco e Ubá. Todas são para formação de cadastro de reserva, à exceção de Rio Pomba, que oferece ainda uma vaga para contratação imediata. O cargo de médico é oferecido para cadastro de reserva em Carangola, Lima Duarte e Ubá, com uma vaga de contratação imediata nas duas primeiras. Além Paraíba, Carangola, Rio Pomba e Visconde do Rio Branco formarão cadastro para o cargo de técnico de enfermagem.



O processo seletivo tem validade de 180 dias. Os documentos necessários para o envio do e-mail de inscrição e demais informações do edital podem ser obtidos no site do Consórcio.

Fonte: Assessoria