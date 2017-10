Governo autoriza concurso para delegado da PC em Minas

A Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) comunica aos servidores da instituição que a Câmara de Orçamentos e Finanças (COF) autorizou, nesta terça-feira, 17, a realização do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia.



Em função das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inicialmente, foram autorizadas 76 vagas. Tendo em vista que a autorização já foi recebida, os trâmites administrativos e todas as medidas necessárias para que o edital seja publicado o mais breve possível estão sendo realizados.



Segundo o Chefe da Polícia Civil, Delegado-Geral João Octacílio Silva Neto, a autorização deste concurso reforça o trabalho constante da chefia em prol da melhoria nas condições de trabalho na instituição. “Esta autorização também reforça o compromisso do Governo com a Segurança Pública e com a Polícia Civil”, afirmou.



De acordo com o Chefe de Gabinete da PCMG, Delegado-Geral Bruno Tasca Cabral, o concurso auxiliará na recomposição do quadro de pessoal. “O concurso permitirá que façamos a recomposição do efetivo nas comarcas durante toda a vigência do concurso”, explicou.

Fonte: Assessoria