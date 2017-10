Fhemig abre processo seletivo para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

Estão abertas, até as 17 horas do dia 20 de outubro de 2017 (horário de Brasília), inscrições para cadastramento de currículos, visando contratação de profissionais e formação de cadastro reserva na função de técnico de enfermagem, para atuação no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB).



Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), no endereço www.fhemig.mg.gov.br.



A seleção será composta de duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira constituída da análise do requisito de investidura/informações curriculares e a segunda constituída de entrevista técnico/comportamental.



O regulamento completo pode ser acessado neste link.

Fonte: Assessoria