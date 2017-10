Inscrições para processo seletivo na área da saúde em Tiradentes terminam nesta quarta

Terminam nesta quarta-feira, 11, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Tiradentes (edital n° 01/2017), destinado à contratação de novos servidores de nível fundamental, para atender as necessidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município. As inscrições devem ser feitas via internet, por meio do site da empresa organizadora do processo seletivo, www.jcmconcursos.com.br. A taxa é de R$70 para todos os cargos.



São oferecidas 14 vagas para Agente Comunitário de Saúde e uma vaga para Agente de Epidemiologia. O salário é de R$1.018,61, com regime de trabalho de 40 horas semanais.



A seleção será composta de provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha. A previsão é de que as mesmas sejam aplicadas no dia 5 de novembro de 2017, em locais e horários a serem informados posteriormente.



As listagens com os resultados estarão disponíveis no dia 21 de novembro, no site da organizadora, bem como afixadas na sede da Prefeitura de Tiradentes.