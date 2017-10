CEMIG divulga edital com 47 vagas de nível médio profissionalizante

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) divulgou o edital n° 02/2017 de concurso público para preenchimento de 47 vagas e formação de cadastro de reserva para funções de nível médio profissionalizante. O certame está sob responsabilidade da Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC).



As oportunidades são para Eletricista de Linhas e Redes Aéreas, Eletricista de Linhas de Transmissão, Eletricista de Redes Subterrâneas de Distribuição, Eletricista de Montagem Elétrica de Linhas, Mantenedor Eletroeletrônico da Geração e Mantenedor Mecânico da Geração. O salário base é de R$1.900, com jornada de 40 horas semanais, pelo regime da CLT.



Os interessados poderão efetuar as inscrições no período de 4 de dezembro de 2017 a 11 de janeiro de 2018, através do site da FUMARC (www.fumarc.com.br/). A taxa de inscrição é de R$38.



O processo de seleção será composto de prova objetiva de múltipla escolha, com 50 questões de conhecimentos específicos, interpretação de texto/português instrumental e raciocínio lógico. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2018, em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. O horário e os locais serão indicados no Cartão de Informação, posteriormente divulgado.