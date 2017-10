MGS abre processo seletivo com vagas para mais de 100 municípios mineiros

A MGS abriu o Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS 03/2017 para preenchimento de 143 vagas e formação de cadastro de reserva para mais de 50 cargos. São oferecidas diversas oportunidades na capital mineira e mais de 100 cidades no interior do estado. As ocupações englobam o nível fundamental, médio e superior, com salários até R$7.964,50.



O edital e seus anexos foram publicados na quarta-feira, 4, e está disponível no portal da MGS e também no site da executora da prova, Nosso Rumo. A Empresa contrata pelo regime celetista e oferece, como benefícios, seguro de vida em grupo e vale alimentação.



As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo e estão abertas até às 23h59min do dia 27 de outubro de 2017, sendo o dia 30 de outubro de 2017 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de Brasília (DF).



A Empresa orienta pela leitura completa e atenta do edital para que os candidatos possam participar tranquilamente do processo e sem problemas. As provas serão realizadas no dia 19 de novembro de 2017. Os locais e horários serão informados no Edital de Convocação que será divulgado no endereço eletrônico da Nosso Rumo.



A organização desse PSPS visa suprir demandas imediatas e a formação de um cadastro de reserva para necessidades futuras.

PROCESSO SELETIVO



- Valor da Inscrição: Fundamental Incompleto e Completo R$33; Médio/Técnico R$43 e Superior R$57

- Período de inscrições: até o dia 27/10/2017, no site www.nossorumo.org.br

- Executora: Nosso Rumo/ Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): (11) 3664-7878 e e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Fonte: Assessoria