HU-UFJF abre 73 vagas de residência médica

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) abre na próxima segunda-feira, 9, 73 vagas de residência médica em 28 programas, sendo 14 deles para a entrada direta e 14 com exigência de pré-requisitos. As inscrições se estendem até dia 19 e podem ser feitas neste link.



Os candidatos com graduação em Medicina podem optar por apenas uma especialidade com entrada direta, enquanto os que já tiverem concluído residência credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), ou que concluirão até 31 de março de 2018, poderão escolher por uma especialidade que exija pré-requisito e outra que tenha entrada direta, podendo fazer, no máximo, duas provas.



Para cada programa, o candidato deverá efetuar uma inscrição e o pagamento de uma taxa no valor de R$160. O HU disponibilizará um computador para a realização das inscrições na sala da Comissão de Residência Médica (Coreme), localizada na Rua Catulo Breviglieri, s/nº, no bairro Santa Catarina, em Juiz de Fora.



A seleção conta com duas etapas: a primeira tem uma prova geral de conhecimentos médicos, com valor de 90 pontos, que será aplicada no dia 19 de novembro; e a segunda é composta por análise curricular, com valor de 10 pontos. Os candidatos precisam ficar atentos, pois só serão aceitos currículos que seguirem o modelo padronizado da Comissão Estadual de Residência Médica de Minas Gerais (Cerem-MG).



Os candidatos que se graduaram no exterior devem apresentar diplomas revalidados conforme a Resolução CNE nº3 de 22/06/2016. Outras especificações do processo seletivo se encontram no edital, bem como a lista de documentos necessários.



O resultado final do processo poderá ser conferido no site www.aremg.org.br, no dia 30 de janeiro de 2018. O início das atividades dos programas está previsto para 1º de março de 2018.

Fonte: Assessoria