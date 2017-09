Concurso do CISDESTE tem inscrições prorrogadas

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa publicou, em seu site, um comunicado oficial de prorrogação das inscrições para o concurso do CISDESTE/SAMU, um dos maiores da região em 2017. Agora os candidatos ganharam nova chance de se inscrever até o dia 6 de outubro. São oferecidas 499 vagas para 17 cargos em 26 municípios da região. Os salários chegam até R$7.050.



Todas as demais informações e datas do edital, que encerraria o credenciamento nessa sexta-feira, 22, foram mantidas. As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Juiz de Fora, Muriaé e Ubá. As taxas de inscrição variam de R$45 a R$150, dependendo do cargo escolhido.



As vagas disponibilizadas são: auxiliar de regulação, operador de frota, auxiliar administrativo, condutor socorrista, auxiliar em farmácia, técnico de enfermagem, motorista, assistente administrativo, técnico em segurança do trabalho, mecânico, analista administrativo, enfermeiro, contador, estatístico, psicólogo, farmacêutico e médico.



Poderá ser aceita a inscrição do mesmo candidato em mais de um emprego público/cidade, função ou especialidade, desde que as provas para os empregos inscritos pelo candidato não ocorram em mesmo turno.

Fonte: Assessoria