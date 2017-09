PJF divulga novas listas de convocação de professores para atuação em 2017

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa sexta-feira, 15, novas listas de convocação de professores aprovados no processo seletivo de contratação temporária para o ano letivo de 2017. Serão contratos para bidocência (Edital nº 309), matemática e português (Edital nº 310), dança, intérprete de libras, libras surdos, libras ouvintes e música (Edital nº 311).



Os candidatos deverão comparecer na segunda-feira, 18, às 9h, no Centro de Formação do Professor, Avenida Getúlio Vargas, nº200, para escolha de vaga. As convocações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município e podem ser conferidas nos seguintes links:

Edital 309-SARH



Edital 310-SARH



Edital 311-SARH

Fonte: Assessoria