CISDESTE abre vagas para médicos

O CISDESTE está com inscrições abertas para contratação temporária de médicos para as unidades do SAMU em Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina e Carangola. O credenciamento dos candidatos pode ser feito até as 15h desta terça-feira, 5, através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Os interessados devem possuir ensino superior em Medicina, com registro no CRM de Minas Gerais. O salário é de R$5.822,70, para carga horária de 24h semanais. Em Juiz de Fora, está sendo disponibilizada uma vaga para contratação imediata. Em Ubá, Leopoldina e Carangola, a oferta é para formação de cadastro de reserva.

O processo seletivo será composto de prova de títulos e entrevista. O concurso tem validade de 180 dias. Os documentos necessários para o envio do e-mail podem ser conferidos no site www.cisdeste.com.br.

