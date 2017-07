UFJF abre vagas para professores efetivos

A Universidade Federal de Juiz de Fora lançou três editais que contemplam 41 oportunidades para professores do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As chamadas foram abertas pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) e publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 10. O vencimento básico é de R$2.236,29 (20h) e R$4.446,51 (40h) e pode chegar a R$3.305,07 (20h) e R$9.570,41 (40h), conforme titulação.



O edital 14.2017, para o Magistério Superior em Juiz de Fora, conta com 29 vagas de ampla concorrência e uma de ação afirmativa destinada a negros. Os cargos são designados para 15 unidades da instituição e o regime de trabalho é de 40 horas semanais em tempo integral, com dedicação exclusiva e/ou gestão institucional, ou de 20 horas semanais em tempo parcial.



Já o edital 13.2017 oferta cargos de professor do Magistério Superior no campus Governador Valadares. São nove vagas de ampla concorrência e as oportunidades são para o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (Departamento de Administração) e para o Instituto de Ciências da Vida (Departamentos de Educação Física e de Medicina). O regime de trabalho também é de 40 horas semanais em tempo integral ou de 20 horas semanais em regime parcial.



O edital 12.2017 conta com duas vagas para professor no Colégio de Aplicação João XXIII, em Juiz de Fora. Os cargos são destinados a professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Uma das vagas é para o Departamento de Ciências Humanas e, a outra, para o Departamento de Letras e Artes. Duas vagas de ampla concorrência estão disponíveis. O regime de trabalho é de 40 horas semanais em tempo integral, com dedicação exclusiva.



Para se inscrever, os interessados devem acessar a página de Concursos Públicos da UFJF, preencher eletronicamente o Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI), imprimir o documento e assinar. Caso o formulário seja assinado por um procurador, é necessário anexar uma procuração simples.



Em seguida, o candidato deve imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$150. O interessado pode ainda, pedir a isenção no próprio FRI – nesse caso, a guia não será gerada. O formulário e uma via da GRU, além de outros documentos previstos nos editais, devem ser entregues pessoalmente, por procurador ou via Correios.



As inscrições vão de 31 de julho a 21 de agosto. Outras informações sobre os locais de entrega e os salários previstos para cada uma das vagas, estão disponíveis nos editais, que podem ser acessados em www.ufjf.br/concurso.

Fonte: Assessoria