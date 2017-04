Polícia Militar de Minas Gerais oferece 39 vagas para Oficiais de Saúde

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) anunciou o edital DRH/CRS Nº 05/2017, de concurso público que se propõe a selecionar 39 candidatos nas categorias de Médico (diversas especialidades), Fisioterapeuta, Enfermeiro e Farmacêutico, todas integrantes do quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais. Os contratados irão receber remuneração básica inicial equivalente ao cargo de 2º Tenente da PMMG, que é de R$8.874,60.

INSCRIÇÃO

As inscrições serão feitas via internet, por meio do site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no período entre 20 de junho a 19 de julho de 2017. O valor da taxa é de R$266,24.



O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá comparecer, durante o período de inscrição, diretamente nas unidades da PMMG (endereços e horários de funcionamento relacionados no edital), munido de documento de identidade e CPF, para realizar sua inscrição.

PROVA

Este processo seletivo consistirá de quatro etapas: Prova de Conhecimentos, Prova Teórico-prática e de Títulos, Exames de Saúde (preliminares e complementares), Teste de Capacitação Física (TCF)/Avaliações Psicológicas/Exame Toxicológico e Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).



A prova de conhecimentos está prevista para 20 de agosto de 2017 em Belo Horizonte, e as datas das demais fases devem ser acompanhadas pelos candidatos diretamente na página de publicações oficiais dos concursos da PMMG.

VALIDADE

O concurso terá validade de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação do concurso.

O Edital e atualizações podem ser acessadas no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/principal.action

Fonte: Assessoria