UFJF seleciona professores substitutos

A Universidade Federal de Juiz de Fora abre edital para contratação de quinze professores substitutos. Há vagas para os campi Juiz de Fora e Governador Valadares, e para o Colégio de Aplicação João XXIII. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, pessoalmente ou por terceiros, entre os dias 24 e 28 de abril, das 9h às 12h e das 13h às 16h, nas secretarias das respectivas Unidades Acadêmicas.

Das quinze vagas oferecidas, uma é para atuação no Colégio João XXIII, nove são para o campus Juiz de Fora (Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Letras, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia e Instituto de Ciências Biológicas), e cinco para o campus Governador Valadares (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e Instituto de Ciências da Vida).

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário e entregar no ato da inscrição, juntamente com a documentação especificada no edital. Aos interessados, é possível, ainda, realizar as inscrições e o envio dos documentos necessários via Correios.

Os salários para todas as vagas variam de acordo com a titulação do candidato e vão de R$3.117,22 a R$5.697,61 para regime de 40 horas semanais, e de R$2.236,29 a R$3.305,07, no regime de 20 horas. O período de contratação é de no máximo 24 meses, sendo que este edital tem validade de um ano, sem prorrogação.

As datas e locais de prova são específicos para cada seleção e estão detalhadas no Anexo I do edital.

Fonte: Assessoria