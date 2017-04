Inscrições para quadro auxiliar da Marinha começam dia 26

Estarão abertas entre os dias 26 de abril e 29 de maio, as inscrições do novo concurso público da Marinha do Brasil, que oferece 29 vagas para candidatos de nível superior. A seleção é para ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T), com ingresso em 2018.

As oportunidades são para áreas de Comunicação Social (2), Direito (4), Educação Física (2), Estatística (2), Informática (6), Meteorologia (2), Oceanografia (2), Pedagogia (3), Psicologia (2), Serviço Social (2) e Segurança do Tráfego Aquaviário (2).

Os cargos exigem formação de nível superior (Bacharelado/Licenciatura) na respectiva área de atuação, sendo que, para especialidade de Segurança do Tráfego Aquaviário será exigido formação nas áreas de Engenharia Naval ou Ciências Náuticas. O candidato deve ter também idade máxima de 35 anos (não completar 36 anos em 2018). Do total de vagas abertas, 3 serão reservadas aos candidatos negros.

Durante o curso de formação, o candidato é nomeado Guarda-Marinha e receberá soldo de R$ 6.625,00, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Além disso, fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até seis semanas, em Organizações Militares (OM) sob a supervisão do CIAW.

INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 26 de abril e 29 de maio de 2017, pela internet, através dos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O concurso constará das seguintes etapas de avaliação:

- Prova objetiva de conhecimentos profissionais;

- Prova de redação;

- Inspeção de saúde;

- Teste de aptidão física;

- Prova de títulos.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Vila Velha/ES, Salvador/BA, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Belém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, Ladário/MS, Brasília/DF, São Paulo/SP e Manaus/AM, em dia, hora e locais a serem informados pela Marinha.

Após a aprovação no curso de formação, os candidatos são nomeados Oficiais da Marinha do Brasil, no posto de Primeiro-Tenente, com vencimentos mensais de cerca de R$ 9.000,00. O curso de formação ocorre no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) da Ilha das Enxadas, S/nº - Baía de Guanabara, Rio de Janeiro - RJ

Confira o edital no site da Marinha.