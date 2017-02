Provas do concurso para Pediatra serão reaplicadas em abril

As provas escritas de múltipla escolha do concurso público (Edital nº 030-SARH) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para os cargos de Médico I – Pediatria (Clínica) e Médico I – Pediatria (Urgência e Emergência) serão reaplicadas no dia 9 de abril, às 8 horas, na Escola de Governo Municipal (Rua Maria Perpétua, 72, 3º andar, Ladeira). O aviso com o reagendamento foi publicado no Atos do Governo desse sábado, 11. A remarcação ocorre após decisão judicial que reconheceu e validou o ato administrativo que invalidou as provas anteriormente realizadas para o cargo em 2008.

Fonte: Assessoria PJF