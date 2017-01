PJF abre vagas para graduados em Educação Física

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu, nessa sexta-feira, 20, inscrições para contratação temporária de profissionais das áreas de educação e educação física e esporte e lazer para integrarem o Programa de Esporte e Lazer das Cidades (Pelc), do Governo Federal (Edital nº 318-SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos). As vagas são para coordenadores de núcleo e esportivo pedagógico, com salário de R$2.400 e jornada de 40 horas semanais, e agente social, com salário de R$750 e jornada de 20 horas semanais.



As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 da sexta-feira, 27, exclusivamente pelo site da PJF www.pjf.mg.gov.br. Após inscrição, os candidatos terão de entregar os títulos para validação das informações nos dias 30 ou 31, na SARH (Av. Brasil, 2.001, 8º andar), das 8h30 às 11h ou das 14h30 às 17h, com cópia e documento de identificação, pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado, devidamente identificado, com nome completo, cargo e número de inscrição. Deverá ser entregue, ainda, o comprovante de inscrição, que servirá de recibo.



Quem estiver tentando novamente se candidatar ao cargo deverá realizar a inscrição normalmente. O edital completo e as inscrições podem ser acessados no site da Prefeitura, pelo endereço www.pjf.mg.gov.br.

CARGOS E REQUISITOS



Para concorrer às vagas de coordenador de núcleo é necessário curso superior completo nas áreas de educação, educação física, esporte e/ou lazer, com experiência no desenvolvimento de ações comunitárias, organização e supervisão de projetos. Para o cargo de coordenador esportivo pedagógico os requisitos são os mesmos, mas com experiência na elaboração e supervisão de projetos pedagógicos e no desenvolvimento de ações comunitárias. Já para agente social podem participar estudantes ou graduados em educação física; educadores populares e líderes comunitários que já desenvolvem atividades recreativas de lazer, artísticas e culturais.