UFJF oferece 1.835 vagas em 57 cursos pelo Sisu

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai oferecer 1.835 vagas em 57 opções de cursos, nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017. Três graduações aparecem, pela primeira vez, no processo: Rádio, TV e Internet, Arquitetura e Urbanismo e Turismo.



De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Sisu receberá inscrições, exclusivamente pelo site do sistema, de 24 a 27 de janeiro. Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso. O procedimento é gratuito. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, cujo resultado foi publicado na quarta-feira, 18, pelo MEC, e não podem ter zerado a prova de redação.



Nesta edição, as oportunidades na UFJF são apenas para entrada no primeiro semestre letivo de 2017 e estão divididas do seguinte modo entre os dois campi: 1.531 vagas para Juiz de Fora e 304 para Governador Valadares. As vagas são distribuídas em cinco grupos de acesso diferentes. Metade delas é destinada à ampla concorrência e outra metade para os demais quatro grupos de ações afirmativas, de acordo com o perfil de cada estudante.



Além do Sisu, que reúne 70% das vagas da UFJF, a instituição também realiza o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), e um vestibular específico para cursos de Música, ambos já encerrados. “O candidato deve estar comprometido com o processo, observando atentamente os prazos e as regras definidas pelo MEC, responsável pelo gerenciamento do sistema”, comenta a pró-reitora de Graduação, Maria Carmen Simões Cardoso de Melo. Ela também lembra que os participantes do Pism, cujas notas saem no dia 24, também podem concorrer ao Sisu.

CRONOGRAMA



De acordo com o cronograma publicado no site do Sisu, o resultado da chamada regular será publicado no dia 30 de janeiro. O período para participar da lista de espera começa no mesmo dia e vai até 10 de fevereiro. As universidades deverão fazer a matrícula da chamada regular entre 3 e 7 de fevereiro, e a partir de 16 do mesmo mês começam as convocações da lista de espera.