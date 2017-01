TST pode publicar edital para concurso em março

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já iniciou os preparativos do novo concurso 2017 para técnicos e analistas judiciários, cujo edital está programado para sair em março. A informação é do diretor de Gestão de Pessoas do TST, José Railton Silva Rego. Segundo ele, o órgão já elabora o projeto básico do concurso, visando à escolha da organizadora. No planejamento do órgão, esse documento deverá ficar pronto até o próximo mês, quando o TST pretende contratar a banca.



José Railton Silva Rego também falou das especialidades da seleção. Segundo o diretor, serão contempladas as mesmas áreas do último concurso, realizado em 2012, com exceção da Medicina do Trabalho, no caso do analista. Está confirmado, portanto, que o concurso contará com oportunidades de técnico das áreas administrativa (nível médio), segurança judiciária (médio ou médio/técnico + carteira de habilitação na categoria D ou E) e programação (médio ou médio/técnico + curso de Programação com, no mínimo, 120 horas/aula).