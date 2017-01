Prefeitura de Recreio oferece 78 vagas em certame

A Prefeitura de Recreio, cidade localizada a 132 km de Juiz de Fora, divulgou por meio do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, a realização de um novo processo seletivo simplificado regido pelo edital n° 01/2017, destinado à contratação temporária de pessoal para compor o quadro de diversos setores do município.



São disponibilizadas 78 vagas em cargos dos seguintes níveis:



Nível fundamental: Agente Controlador de Dengue; Agente de Saúde; Auxiliar de Serviços Gerais; Servente Escolar; Motorista Categoria "D"; e Operador de Máquinas Pesadas.

Nível médio: Professor I; Técnico em Enfermagem; Técnico de Higiene Dental; e Técnico de Serviços Escolares.

Nível superior: Professor de Informática; Professor de Educação Física; Professor de artes; Professor de História; Pedagogo; Farmacêutico/Bioquímico; Psicólogo; Assistente Social; Médico do ESF; Dentista do ESF; e Nutricionista.

Os candidatos aprovados e convocados irão atuar em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com vencimentos que variam entre R$18,53 por hora/aula a R$7.563,29. Dentre as condições para inscrição, é necessário que o candidato seja brasileiro ou cidadão português que tenha adquirido igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos; tenha idade mínima de 18 anos; encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; e não estar suspenso de exercício profissional nem cumprido qualquer penalidade disciplinar.



Os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2017, das 12h às 17h, na sede da Prefeitura de Recreio, situada na Rua Prefeito José Antônio, n° 126, Centro, mediante apresentação de documentos solicitados em edital. Os valores cobrados por taxa de inscrições variam entre R$30, R$50 e R$100.



Todos os candidatos inscritos serão submetidos a provas objetivas, que tem previsão de ser realizada no dia 24 de janeiro de 2017, na Escola Municipal Nice Damasceno de Almeida, localizada na Rua Sargento Euber de Queiroz, s/n, Sebastião Dadu Arruda. Os candidatos que atingirem 50% de êxito na prova escrita, passarão por entrevista.



A seleção pública simplificada terá validade de seis meses, prorrogável por igual período para todos os cargos, a critério da administração municipal, a contar da publicação do decreto de homologação do resultado final no site da Prefeitura.