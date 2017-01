Reaplicação de provas de informática do concurso PJF acontece no domingo

Será reaplicada, nos próximos dois domingos, 15 e 22, a prova prática de informática para os candidatos inscritos para os cargos de agente de atendimento ao público I e assistente de administração II do concurso público da Prefeitura de Juiz de Fora (Edital nº 02/2016). Os candidatos devem observar o aviso de convocação e verificar o dia e o horário em que deverão comparecer à Faculdade Estácio de Sá (Avenida Presidente João Goulart, 600, bairro Cruzeiro do Sul), local da prova.

O documento estipula, ainda, que os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original). A convocação pode ser acessada nos Atos do Governo, através do site da PJF, ou na página da AOCP.

A prova, aplicada em 9 de outubro, havia sido anulada oficialmente pela Prefeitura e pela aplicadora do concurso no dia 22 de novembro. A decisão havia sido tomada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da PJF para, conforme consta em documento, preservar o princípio da isonomia do concurso.

Na ocasião, alguns inscritos chegaram a se manifestar sobre o aviso da aplicação da prova ter sido feito muito próximo à realização, prejudicando alguns candidatos.