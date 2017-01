Prefeitura de Rodeiro oferece processo seletivo para todos os níveis

A Prefeitura de Rodeiro, cidade localizada a 121 km de Juiz de Fora, publicou extrato do edital n° 001/2017 de processo seletivo para contratação temporária, nos cargos de Fiscal de Vigilância Sanitária, Motorista, Ajudante Geral e Psicólogo. As vagas são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior e os aprovados receberão salários variáveis de R$937 a R$1.560,73.

Os serviços a serem prestados são aqueles constantes das atribuições dos respectivos cargos contidas no Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, com carga horária de 40 horas semanais e Psicólogo com carga horária de 25 horas semanais.

Os interessados deverão fazer suas inscrições no dia 11 de janeiro de 2017, das 9h às 10h. As fichas de inscrição para os cargos já se encontram disponíveis na recepção da Prefeitura. O prazo de contratação será definido conforme a necessidade verificada quando da contratação. A Prefeitura fica localizada na Praça São Sebastião, 215, Centro.